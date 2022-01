Djokovic, l'indiscrezione: «Almeno tre giocatori dell'Australian Open hanno la stessa esenzione dal vaccino»

Almeno altri tre partecipanti agli Australian Open con la stessa esenzione medica di Novak Djokovic sarebbero riusciti a entrare nel Paese. È quanto riporta l'Independent sottolineando che anche altri giocatori potrebbero avere il permesso di entrare alle medesime condizioni la settimana prossima.

A Djokovic, invece, è stato annullato il visto all'arrivo in Australia perché i funzionari hanno stabilito che la sua documentazione era insufficiente per consentirgli di entrare nel Paese senza vaccinazione. La vicenda è diventata un caso diplomatico e la ricaduta politica, sia a livello nazionale che internazionale, si è intensificata quando il team legale di Djokovic ha preparato i documenti per il ricorso.

Una fonte ha dichiarato a Reuters che altri partecipanti al Grande Slam sono entrati in Australia in queste modalità. Inoltre, potrebbero essere state concesse esenzioni simili anche a giocatori o funzionari che devono ancora arrivare in Australia, ha aggiunto la fonte. Solo questa settimana sono state presentate 26 richieste di esenzione, ma solo alcune sono state approvate.

