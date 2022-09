Diretta Berrettini, obiettivo semifinale US Open: in campo alle 18 contro Ruud

Sarà la sfida che riguarda Matteo Berrettini ad aprire i quarti di finale dello US Open (l'ultimo torneo che chiude il cerchio del Grande Slam) che si disputeranno oggi pomeriggio. I match si giocheranno sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. Si parte alle 18 italiane con il match (che sarà trasmesso su Discovery+ ed Eurosport) tra l’azzurro e il norvegese Casper Ruud. Per Berrettini c’è voglia di rivincita, dopo aver perso contro il norvegese nella finale di luglio sulla terra battuta di Gstaad. Soprattutto, c’è voglia di semifinale: chi vince se la vedrà con uno tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov, in campo nell’ultimo match sull’Arthur Ashe, dunque in piena notte italiana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 18:03

