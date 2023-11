Coppa Davis, Sinner e compagni snobbano Mattarella: salta l'incontro al Quirinale. «Ci dispiace, siamo in vacanza»

di Redazione web

Il presidente Sergio Mattarella li avrebbe voluti in Quirinale il prossimo 21 dicembre, per celebrare il ritorno della Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Invece, Sinner e compagni non ci saranno, nonostante la notizia fosse stata annunciata ieri, anche dallo staff del presidente della Repubblica. Ad annunciarlo il forfait degli azzurri è il presidente della federtennis Angelo Binaghi.

Sinner super ospite a Sanremo 2024, Amadeus ci pensa (da tempo): Fiorello può aiutarlo

Davis, salta l'incontro al Quirinale

«Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso», ha detto Binaghi. «I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi della partenza per l'Australia, dove comincia la stagione agonistica», spiega Binaghi.

«Abbiamo una promessa in sospeso con il capo dello stato. Quando fui invitato con Matteo Berrettini fresco finalista di Wimbledon insieme alla nazionale di calcio vincitrice agli Europei gli dissi per noi è una data storica ma non finisce qui. Presto verremo da lei vincitori e non finalisti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA