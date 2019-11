Lunedì 18 Novembre 2019, 18:37

Iniziano con una sconfitta le Finals di Coppa Davis per l'Italia, sotto 1-0 contro il Canada dopo il primo incontro che ha visto Vasek Pospisil, n.150 Atp, battere Fabio Fognini in due set, 7-5 7-5, in un'ora 49'. Ora toccherà a Matteo Berrettini , opposto al n.1 canadese Denis Shapovalov, n.15 Atp, cercare di riportare il punteggio in parità.