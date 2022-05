Chi è Martina Trevisan, la tennista in semifinale al Roland Garros: il ritiro, l'anoressia e la rinascita

Martina Trevisan è rinata a Rabat. Nella capitale del Marocco ha conquistato il primo torneo Wta a 28 anni compiuti. Ora si sta giocando il Roland Garros, dove ha raggiunto la semifinale grazie alla vittoria con la canadese Fernandez. Come un fiore raro è sbocciata "tardi", ma adesso rappresenta la nuova speranza del tennis rosa italiano.

Chi è Martina Trevisan

Nata il 3 novembre a Firenze, è cresciuta in una famiglia di sportivi. Il papà è un ex calciatore, arrivato anche a giocare in Serie B. Oggi è malato ed è a lui che Martina pensa dopo ogni sua vittoria. La mamma è una maestra di tennis, così come suo fratello, capace di vincere Wimbledon in doppio, nella categoria juniores, prima di abbandonare la carriera da professionista. Martina è stata nella sua adolescenza il talento più cristallino del tennis italiano. Sembrava destinata a una carriera costellata di successi, ma soffocata dalle tante pressioni ha deciso di mollare. Dal 2010 al 2014 si è dedicata all'insegnamento, nel frattempo ha passato uno dei periodi più difficili della sua vita.

«Detestavo le mie gambone da atleta, le odiavo», le sue parole in un'intervista. Un fastidio che l'aveva trascinata fino all'anoressia. Era arrivata a nutrirsi solo di bacche e a pesare 46 chili. Oggi tutto questo è alle spalle: quando vuole rilassarsi legge, fa yoga e ha un team di professionsiti che la seguono e l'aiutano.

