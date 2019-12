Caroline Wozniacki si ritira: l'annuncio a sorpresa a soli 29 anni

«Ho realizzato che c'è molto di più nella vita che vorrei fare fuori dal campo». È la frase-chiave del post su Instagram con cui la danese Caroline Wozniacki ha annunciato il suo prossimo addio al tennis, una disciplina che in quasi 15 anni, dai 15 ai 29, l'ha vista arrivare fino al trono mondiale del ranking femminile e vincere decine di tornei. «Ho raggiunto tutto quello che avrei mai potuto sognare sul campo. Ho sempre detto a me stessa che quando sarebbe arrivato il momento avrei detto basta. Annuncio così che mi ritirerò dal tennis professionistico dopo l'Australian Open a gennaio».



Una scelta non casuale, visto che è l'unico torneo slam ad avere vinto, nel 2018. Quella vittoria aprì una stagione di rinascita per la danese dopo infortuni e un lunga fase di appannamento, ma a fine anno, quando era n.3 al mondo, arrivò lo choc, la diagnosi di artrite reumatoide. Una situazione che non la demoralizzò, anche se ha avuto conseguenze sui risultati nel 2019, che l'hanno fatta scivolare oltre il n.20 in classifica. «Ho giocato a livello professionistico da quando avevo 15 anni - scrive oggi la danese - e ho avuto il piacere di vivere una magnifica prima parte della mia vita: con 30 titoli Wta, il n.1 del mondo per 71 settimane, un titolo alle Wta Finals, tre partecipazioni olimpiche e l'essere stata portabandiera per la Danimarca, vincendo l'Australian Open 2018. Ma - sottolinea - ci sono cose al di fuori del tennis che voglio fare con più interesse, e a quel punto è finita. Sposarmi è stato uno di questi obiettivi e cominciare una famiglia con David continuando a viaggiare il mondo e aiutando la ricerca sull'artrite reumatoide sono tutte passioni che ho».



«Con questo, oggi annuncio che mi ritirerò dal tennis professionistico dopo l'Australian Open a gennaio. Questo ha nulla a che vedere con la mia salute e non è un addio, mi piacerebbe poter condividere con voi i miei futuri impegni! Per concludere, vorrei ringraziare con tutto il mio cuore i miei fan, gli amici, gli sponsor, il mio team e specialmente mio padre che mi ha sempre allenato, mio marito, la mia famiglia in questa decade di sostegno! Senza tutti voi non avrei mai potuto fare tutto ciò». Venerdì 6 Dicembre 2019, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA