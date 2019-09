Tutto in una notte, a caccia della finale degli Us Open Matteo Berrettini , numero 24 al mondo, in questa notte italiana proverà a prolungare il suo sogno e quello del tennis azzurro affrontando in semifinale Rafael Nadal , il numero 2 al mondo e grande favorito per l'accesso alla finale. Si tratta della prima semifinale di un italiano agli Us Open da 42 anni a questa parte. In finale chi vincerà la sfida di stanotte tra Berrettini e Nadal troverà, che ha battuto nell'altra semifinale3-0 (7-6, 6-4, 6-3).