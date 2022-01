Diretta Monfils-Berrettini 0-2 (4-6/4-6). Terzo set: 1-1. Il francese parte bene, Matteo non molla

Monfils-Berrettini è il secondo quarto di finale in programma oggi agli Australian Open. Il primo, dei due italiani ancora in gara nello slam (domani toccherà a Sinner contro Tsitsipas). Il tennista romano è già al suo miglior risultato personale a Melbourne e punta a una vittoria che sarebbe ancora una volta storica. Davanti a lui Monfils, avversario esperto che darà filo da torcere a Matteo. Ad attendere il vincitore in semifinale ci sarà Rafael Nadal, che ha battuto nella notte il canadese Denis Shapovalov in cinque set.

Sinner e Berrettini nella storia, 2 italiani ai quarti di uno slam come Panatta e Bertolucci 49 anni fa

Monfils-Berrettini, la diretta

Terzo set

1-1 - Combattuto il secondo game. Monfils si gioca tutto, Matteo deve controllare. Il gioco passa dal 30-30 e arriva al 40 pari, grazie a una difesa efficace del francese. Poi il numero 17 del torneo sbaglia un rovescio non forzato e si innervosisce. Berrettini ne approfitta e chiude con la prima.

1-0 - Monfils parte bene, Berrettini è rilassato. Il primo game è del francese (40-15)

Secondo set

Berrettini vince anche il secondo set 6-4. Un set più complicato del primo, che ha avuto due momenti chiave. Il quarto game, durato 20 minuti, nel quale l'italiano resiste all'assalto di Monfils e tiene il servizio dopo undici deuce. E il settimo, quello del break. Dal 4-3, Matteo è andato dritto fino alla fine senza soffrire

4-6 - Berrettini tiene a zero il servizio e si porta avanti 2-0 nel conteggio dei set.

4-5 - Berrettini già con la testa al servizio che può valere il secondo set. Monfils si aggiudica il nono game senza fatica, ora il momento di Matteo.

3-5 - Il break di Berrettini ha fatto male a Monfils, che lascia scappare l'ottavo senza lottare più di tanto (40-15)

3-4 - Monfils cambia palle, Berrettini la racchetta. Matteo riesce a portarsi sullo 0-30 (grazie anche all'ennesimo doppio fallo del francese), poi si fa rimontare fino al 30-30. Una super risposta gli garantisce la palla break. Un'occasione d'oro, che Berrettini non fallisce. Il match gira ancora a favore dell'azzurro.

3-3 - Il sesto game va via rapido come il precedente. Poche difficoltà per Berrettini, che pareggia il set

3-2 - Monfils tiene la battuta. Berrettini dà l'impressione di poter puntare al break, poi si sgonfia e cede 40-30

2-2 - Berrettini soffre in avvio e va sotto (0-30). La reazione dell'italiano non basta a evitare due palle break a Monfils. Ancora una volta però Matteo resta calmo e rimonta fino al 40 pari grazie al serve and volley. Il primo vantaggio è del francese, annullato grazie al sesto ace (primo del set). Il secondo vantaggio lo conquista Berrettini, che è impreciso e non chiude. Il romano va avanti altre 8 volte, senza riuscire a raggiungere il 2-2. Ci riesce all'undicesimo deuce. Un ace chiude un game durato quasi 20 minuti.

2-1 - Belli gli scambi da fondo campo, Monfils tiene botta bene e porta a casa il terzo game (40-15)

1-1 - Berrettini pareggia subito il conto. Va avanti fino al 40-0, poi stoppa la mini rimonta di Monfils sul 40-30.

1-0 - Monfils parte male, poi annulla due palle break a Berrettini. L'italiano ancora avanti ai vantaggi, ace di Monfils per pareggiare. E' il game più lungo del match. Il francese riesce a portarlo a casa, con un po' di fatica

Primo set 6-4 Berrettini

Berrettini vince il primo set sfruttando i pochi passaggi a vuoto di Monfils. Abbastanza per l'italiano, che non concede nulla all'avversario. Il set gira al quinto game, quando Matteo riesce a strappare il servizio al francese tenendolo addirittura a zero. Da quel momento non c'è stata più storia, fino al game decisivo. Sul 5-4 il francese ha avuto la palla break per pareggiare, annullata da un ace del tennista romano. Berrettini ora conduce il match

6-4 - Monfils vende cara la pelle nel game decisivo del primo set e arriva a un punto dal contro-break (30-40). Nel momento decisivo Berrettini tira fuori due ace da campione, che lo riportano avanti. Monfils salva il primo set point.

4-5 - Monfils conquista il primo punto, poi ancora un doppio fallo. Berrettini ne approfitta e va avantia 15-30. Il francese allunga il set affidandosi di nuovo al servizio (40-30)

3-5 - Matteo non molla niente e vince un game giocato alla perfezione (40-0)

3-4 - Berrettini parte forte, poi Monfils risponde (15-15). Matteo alza ancora il livello e mixando colpi in back e il solito dritto torna avanti. Il francese però non molla e affidandosi ancora al servizio riesce a tenere la battuta (3-4)

2-4 - Game senza storia. Berrettini è un martello e vince il secondo game di fila tenendo l'avversario a zero punti (40-0)

2-3 - Monfils parte male, poi si inceppa al secondo punto con un doppio fallo. Berrettini è uno squalo e conquista il primo break del match a zero (0-40)

2-2 - Monfils apre il game con un super punto in difesa. Berrettini rimonta e vince con il servizio e il solito dritto. Primo gioco combattuto, ma l'italiano riesce ad avere la meglio (40-30)

2-1 - Ancora poco gioco tra i due. La battuta di Monfils è efficace, secondo gioco vinto senza problemi (40-15)

1-1 - Bene Berrettini al primo game. Anche l'italiano parte sciolto e pareggia subito i conti (40-15)

0-1 - Monfils parte bene in battuta e tiene il primo game senza difficoltà (40-15)

