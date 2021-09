Matteo Berrettini si arrende a Novak Djokovic nei quarti di finale degli Us Open 3-1 (5-7 6-2 6-2 6-3)

Matteo Berrettini dice addio ai sogni di gloria. Ancora troppo forte Novak Djokovic per l'azzurro che si arrende nei quarti di finale degli Open Usa 5-7 6-2 6-2 6-3 in 3h 26' di gioco intenso. Matteo, dopo la finale a Wimbledon del luglio scorso, persa proprio contro il serbo numero 1 del mondo, era volato a New York per la prova finale del Grande Slam di tennis con grandi speranze. Dopo quattro vittorie e un ottimo torneo ha trovato sulla sua strada troppo presto Djokovic. Ha fatto sognare gli appassionati nella notte italiana, giocando un set perfetto, il primo, vinto 7-5. Poi, l'incredibile condizione atletica del serbo ha prevalso e il match è girato dalla parte del serbo. Per Berrettini, che da lunedì sarà numero 7 del mondo, secondo giocatore italiano di sempre a riuscirci (come Barazzutti), avvicinando Panatta che è stato n.4 nell'agosto 1976, si tratta della terza sconfitta in pochi mesi contro Djokovic. Aveva lottato in quattro set al Roland Garros di Parigi nei quarti; aveva lottato in finale a Wimbledon per altri quattro set; esce sconfitto tra gli applausi agli Us Open, con la certezza che il livello del serbo è sempre più vicino e raggiungibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 06:45

