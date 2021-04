Atp Montecarlo, Fognini vola ai quarti. Djokovic eliminato da Evans 6-4 7-5. Avanza anche Nadal

Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale dell'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che nella giornata di ieri aveva battuto di misura l'altoatesino Jannik Sinner - oggi purtroppo si è dovuto arrendere a un avversario competitivo ed insidioso: il britannico ha vinto per 6-4 7-5. Il match è durato poco più di due ore: il serbo, al momento, è il numero 1 della classifica mondiale e prima testa di serie, mentre Daniel Evans è numero 33 del ranking Atp. Prosegue, invece, la marcia di Fabio Fognini in questo Atp Masters 1000.

Atp Montecarlo, Djokovic batte Sinner: fuori anche Cecchinato, Caruso e Sonego. Bene Fognini

Il ligure raggiunge infatti i quarti di finale sconfiggendo il serbo Krajnovic per 6-2 7-6. Il campione in carica - 18° in classifica mondiale e 15° del seeding - ha concluso il match in un'ora e mezza. Bene anche lo spagnolo Rafael Nadal: l'11 volte campione sulla terra battuta del Principato, raggiunge agevolmente i quarti del torneo - montepremi 2.082.960 euro - superando il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 17 del ranking Atp e 14 del tabellone, con un doppio 6-1 in 57 minuti. Lo spagnolo, al momento, è 3° nella classifica mondiale del mondo e del seeding.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA