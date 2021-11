Atp Finals alla stretta finale, grande successo a Torino VIDEO

Grande entusiasmo dopo una lunga attesa: le Nitto ATP Finals di Torino, che vedono Intesa Sanpaolo in qualità di Host Partner, stanno entrando nel vivo e la risposta degli appassionati di tennis, giunti nel capoluogo piemontese per essere testimoni di una nuova pagina di storia, è davvero calorosa. Il gioco messo in mostra dagli 8 migliori tennisti al mondo, insieme alle 8 migliori coppie del doppio, sta infatti entusiasmando il pubblico del Pala Alpitour, con tanti tifosi giunti anche dall’estero pur di non perdersi lo spettacolo che questi campioni sono in grado di regalare. Tra i più acclamati, ovviamente, anche il n.1 al mondo Djokovic e Jannik Sinner, il giovane azzurro, dopo esser subentrato in corsa a causa del ritiro dell’altro italiano in gara, Matteo Berrettini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 14:25

