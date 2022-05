«Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros». Lo ha detto Carlos Alcaraz, fresco vincitore del Master 1000 di Madrid, a 'Tvè dopo il successo in finale su Zverev. Gli Internazionali di Roma perdono quindi il tennista spagnolo che era nella stessa parte del tabellone di Sinner.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 22:48