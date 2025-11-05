Musetti batte Wawrinka a fatica e tiene vivo il sogno Atp Finals. Ai quarti c'è Muller

di Redazione Web

Lorenzo Musetti tiene vivo il sogno Atp Finals. Il tennista azzurro, attualmente nono nella race che porta a Torino (dove si qualificano i primi otto) ha vinto contro lo svizzero Stan Wawrinka ed è avanzato ai quarti del torneo Atp 250 di Atene dove affronterà Muller, quinta testa di serie della competizione. Musetti, per potersi qualificare alle Finals deve superare Auger-Aliassime in classifica e, dato che il loro distacco attualmente conta 160 punti, Lorenzo non ha altra alternativa che vincere il torneo e guadagnare tutti i 250 punti a disposizione.

La vittoria su Wawrinka

Ha faticato più del dovuto ma alla fine ha vinto. Musetti, che giocava contro la wild card Wawrinka (ex numero 3 al mondo, oggi 40enne) ha onorato l'invito della famiglia Djokovic e ha lottato tanto da vincere il primo set e poi portare al tie-break il secondo. L'azzurro, più fresco fisicamente, è riuscito a tenere aperta la sfida ed è riuscito a vincere in rimonta sul rivale.

La situazione nella race

Musetti è stato superato all'ottavo posto nella Race proprio nei giorni scorsi da Auger-Aliassime, che ha fallito la qualificazione aritmetica perdendo la finale di Parigi con Sinner.

AUGER-ALIASSIME 3845

MUSETTI 3685

Il ranking e la race

1) Jannik Sinner (Ita) 11.500 punti (+1)

2) Carlos Alcaraz (Spa) 11.250 (-1)

3) Alexander Zverev (Ger) 5.560

4) Taylor Fritz (Usa) 4.375

5) Novak Djokovic (Srb) 4.580

6) Ben Shelton (Usa) 3.970 (+1)

7) Alex De Minaur (Aus) 3.935 (-1)

8) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.685 (-1)

10) Casper Ruud (Nor) 3.235 (-1)

Ultimo aggiornamento: mercoledì 5 novembre 2025, 21:48

