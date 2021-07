Napoli-Bayern Monaco, prova d'Europa per gli azzurri B

Osimhen, il più atteso contro il Bayern Monaco: l'attaccante nigeriano proverà a lasciare il segno contro i campioni di Germania. Una partita dal grande fascino e un test di livello internazionale per il Napoli che non è ancora quello tipo viste le assenze dei nazionali che hanno preso parte agli Europei e degli infortunati (in totale 9 assenti).

Anche la formazione bavarese, che ha perso 2-0 mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach, non è ancora al completo (mancheranno Sule, Tolisso, Davies, Hernandez, Roca, Kimmich, Neuer e Muller) ma altri nazionali come i due big come Lewandowski e Goretzka hanno ripreso gli allenamenti in questa settimana e potrebbero giocare uno spezzone di partita contro gli azzurri. L'attacco azzurro verterà su Osimhen centravanti con Politano e Ounas esterni, quest'ultimo in uscita e seguito dal Monza e da club all'estero: l'ex centravanti del Lille è stato molto brillante nelle prime due amichevoli in Trentino e ora proverà a mettersi in luce contro una grande d'Europa.



Demme indisponibile, lo spagnolo Fabian oggi sarà a Castel Volturno per i test medici e atletici (ci sarà anche il portiere colombiano Ospina) Spalletti a centrocampo avrà gli uomini contati: lo slovacco Lobotka, il giovane Gaetano con Zielinski e Elmas che da trequartisti potranno essere abbassati in mediana e il modulo che potrà variare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Non c'è tra i convocati l'altro giovane centrocampista Folorunsho ormai vicinissimo al Pordenone, stesso discorso per Ciciretti che ieri ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale con Luperto e Petagna (tutti e tre non convocati per la trasferta di Monaco di Baviera, la squadra di Spalletti è arrivata ieri nel tardo pomeriggio in Germania). Venti i convocati per l'amichevole all'Allianz Arena, mancheranno anche gli infortunati Lozano e Mertens e i tre azzurri Meret, Insigne e Di Lorenzo che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza post Europeo.



Un esame importante per la difesa di Spalletti con la coppia centrale Koulibaly-Manolas che si confronterà con i pericolosi uomini d'attacco del Bayern Monaco. In porta Contini, su di lui c'è il Crotone. Terzino destro Malcuit, a sinistra Mario Rui (il terzino algerino Ghoulam prosegue il lavoro personalizzato a Castel Volturno) che completeranno la linea a quattro.

L'amichevole contro il Bayern Monaco (la partita fissata alle ore 16.30 sarà trasmessa su Sky Sport canale 251 in pay per view al costo di 9,99 euro) servirà agli azzurri per mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista poi dell'inzio del campionato: il Napoli avrà il compito non semplice di reggere il confronto contro un avversario di alto livello con tante assenze in formazione. Mercoledì altra amichevole europea contro il Wisla Cracovia e poi da giovedì Castel di Sangro dove partirà il secondo ritiro in vista del via al campionato.



Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 19:31

