Buono Compleanno Lazio

Entro in scena nella grande famiglia di Leggo a poche ore di distanza dai 122 anni della SS Lazio. E proprio su una panchina a Piazza della Libertà, titolo della mia rubrica, che 9 ragazzi fondarono la più antica e gloriosa società della capitale. Descrivere la storia della Lazio in poche righe è impossibile. Resta il fatto che se esiste non solo il calcio a Roma ma anche lo sport è per merito della più grande Polisportiva d’Europa.

Sabato sera e domenica mattina, prima i tifosi e poi le rappresentanze, si riuniranno nella piazza per ricordare questa storica data – 9 gennaio 1900.

Intanto il mister Sarri ed i suoi ragazzi stanno cercando di dare un volto a questa stagione seppur con qualche difficoltà.

Domenica 9 gennaio il calendario ci riserva una sfida carica di emozioni: ritroveremo l’amico di sempre Simone Inzaghi. All’andata vinse Sarri, naturalmente questa volta sarà più difficile contro una squadra che viaggia “a mille” verso lo scudetto. Il nostro sarà un campionato di transizione con la speranza di fare bene in Europa League ma soprattutto in Coppa Italia.

Nel salutarvi e nell’augurare alla Lazio Buon compleanno…..a due passi da Piazza della Libertà scorre il Tevere che annava lento lento, ma che vide nascere la Lazio nel 1900….

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA