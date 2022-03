Lazio caratterialmente presuntuosa, nel derby ha regalato una delle pagine più amare alla sua gente

I derby si vincono e si perdono, ma guai a non combattere fino all’ultima goccia di sudore... Questa squadra forte tecnicamente ma caratterialmente presuntuosa ha regalato una delle pagine più amare alla sua gente laziale. Nemmeno un colossale rigore con tanto di espulsione, per una gomitata di Ibanez su Milinkovic ha svegliato dal torpore un gruppo che poteva, da un episodio così clamoroso, rimettere in carreggiata un derby fino a quel momento giocato in maniera imbarazzante.

Una squadra con gli attributi, vedendo un compagno di squadra che sanguina dal naso, avrebbe fermato il gioco con le buone o con le cattive pur di convincere un arbitro e relativa var a tornare sui propri passi. Nessuna protesta, nessuna polemica nemmeno nel dopo partita... Per non parlare di una società oramai assente da tempo che non parla ne comunica...

Nessuno poi riesce più a percepire quale sarà il futuro di Sarri, ma soprattutto come riuscirà e in che modo Lotito a consegnare per la prossima stagione i giocatori giusti , visti i prossimi divorzi di Luis Felipe,Strakosha, Patric,Leiva e forse Acerbi.

Il tifoso laziale è di nuovo,troppo lontano da questa dirigenza. Sembra di essere tornati indietro di 15 anni , quando il popolo laziale percepiva che questo presidente non vuole, per sua scelta, capire la mentalità della gente laziale che pretende di non essere presa in giro e di conseguenza di essere rispettata...

Ma la Lazio ha dalla sua parte la sua meravigliosa gente, che resiste a tutto, che combatte in città e che un giorno tornerà a sorridere, perché come dice Renato Zero in una canzone, “La gente come noi non può fermarsi mai, ha fame di cambiare, ha più di un cuore, ha fantasia".

Scusate avevo dimenticato una cosa: il derby sugli spalti con quella coreografia di nuovo spettacolare è stato di nuovo vinto dall’ immensa Curva Nord, ma oramai questa cosa passa inosservata da un certo tipo di stampa , sono decenni che almeno lì non c’è più partita...

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 18:51

