Tokyo 2020, il ciclismo su pista fa la storia e l'esultanza dei commentatori diventa virale su Twitter

L'impresa messa a segno da Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna è immensa. Al velodromo di Izu, prefettura di Shizuoka, la finale di Tokyo 2020 dell’inseguimento a squadra maschile non ha tradito le attese di grande spettacolo. E l’Italia del c.t. Marco Villa ha conquistato uno splendido oro! Erano 61 anni che l'Italia non vinceva la medaglia del metallo più prezioso e la reazione dei commentatori di Eurosport è tutta da vivere.

Gli Azzurri conquistano una medaglia d'oro strepitosa battendo la Danimarca con il tempo di 3'42"032, migliorando il record del mondo stabilito ieri in semifinale e superando i danesi di soli 166 millesimi di secondo. Danesi che fino a due giri dalla fine conducevano la gara di otto decimi. Un'impresa eroica, un'impresa storica che Marco Cannone e Luca Gregorio hanno commentato ai microfoni di Eurosport e Discovery+ con un trasporto incredibile, fino ad un'esultanza liberatoria che è già diventata virale.

Un'esultanza potente e colma di gioia portavoce delle emozioni provate da tutti i tifosi incollati allo schermo. L'impresa dei 4 ciclisti su pista più veloci al mondo doveva essere vissuta e commentata con passione. Tutta Italia stava spingendo verso l'impresa gli Azzurri e anche i commentatori hanno dato il loro contributo.

Su Twitter il video è diventato subito virale. In tanti hanno voluto omaggiare la performance dei due commentatori per la passione e l'immedesimazione dello stato d'animo dei milioni di italiani che in quel momento gioivano per l'impresa appena compiuta.

La seconda settimana di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha già regalato grandissime emozioni e tutti speriamo di continuare ad esultare proprio come Marco Cannone e Luca Gregorio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 22:24

