La prima medaglia della tredicesima giornata di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è firmata ginnastica artistica femminile, dove la 30enne Vanessa Ferrari ha riscritto la storia della disciplina azzura mettendo a medagliere un leggendario argento. Davanti a lei solo la statunitense Jade Carey, che è stata quasi perfetta nella sua performance.

LA DIRETTA

11.36 - Jennifer Gadirova non riesce nell'impresa di superare Vanessa Ferrari. Per l'azzurra di 30 anni è argento!

11:32 - La brasiliana Rebeca Andrade mette a segno un'ottima performance, ma paga un'uscita di pedana alla prima diagonale. 14.033 il suo punteggio. Per la Ferrari è almeno bronzo.

11:27 - La giapponese Murakami Mai mette in scena una buona prestazione, ma non è abbastanza per superare Vanessa Ferrari. Il suo punteggio è di 14.166, pari merito per il bronzo con la Melnikova (al momento).

11:20 - È arrivato il momento di Vanessa Ferrary, che sulle note di "Con te partirò" strappa un ottimo 14.200, che al momento le vale il secondo posto e la medaglia d'argento, in attesa delle ultime ginnaste.

11:18 - 14.166 per Angelina Melnikova, che mette in scena una prestazione non perfetta

11:12 - Bene la statunitense Jade Carey, che ottiene un ottimo 14.366. Penalizzata la mancata artisticità, ma il punteggio resta da medaglia.

11:00 - Piede fuori per la russa Listunova, che sulla prima diagonale che poi cade sugli avvitamenti in seconda. Finisce la sua competizione.

- - - - -

L'Italia sogna una medaglia di Vanessa Ferrari. La ginnasta azzurra, dopo due quarti posti alle ultime due edizioni delle Olimpiadi di Londra e Rio, scende in pedana a Tokyo per un podio che aspetta da una vita. Dalle 10.57 la finale del corpo libero, dove Vanessa si presenta con il miglior punteggio di qualificazione (14.166): eseguirà un esercizio sulle note di "Con te partirò" di Bocelli, che prima della gara le ha anche mandato il suo personalissimo in bocca al lupo.

Non ci sarà la grande favorita della vigilia Simone Biles, che si è ritirata da tutte le gare, ma le avversarie sono comunque di livello altissimo: dalla brasiliana Andrade alla russa Melnikova fino alla statunitense Carey.

Simone Biles soffre di «twisties»: ecco cos'è il disturbo che l'ha costretta al ritiro alle Olimpiadi

La diretta della finale di Vanessa Ferrari

Ore 10.00 Vanessa Ferrari si sta riscaldando in questo momento nella palestra accanto alla pista dove invece stanno gareggiando gli uomini agli anelli.

Ore 9.50 Vanessa scenderà in pedana sulle note di "Con te partirò", brano che ha già emozionato i giudici nelle prime esibizioni. Agli Europei scelse "Bella ciao".

Ore 9.30 Oggi si assegnano i titoli degli anelli, del corpo libero e del volteggio maschile. Le gare cominciano alle 10 italiane, Vanessa Ferrari è attesa dalle 10.57.

Ore 9.15 Vanessa Ferrari è alla sua quarta Olimpiade, record per una ginnasta italiana. Nelle sue precedenti esperienze è arrivata quarta sia a Londra che a Rio de Janeiro.

09.10 È il giorno di Vanessa Ferrari, che cerca la grande medaglia ai Giochi. Ha superato la rottura del tendine d'Achille, è passata dalla Coppa del Mondo, è stata anche contagiata dal Covid. Un percorso non semplice, che adesso fa parte del passato. Mai come stavolta è pronta a sorprendere il mondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA