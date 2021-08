L'Italia sogna una medaglia di Vanessa Ferrari. La ginnasta azzurra, dopo due quarti posti alle ultime due edizioni delle Olimpiadi di Londra e Rio, scende in pedana a Tokyo per un podio che aspetta da una vita. Dalle 10.57 la finale del corpo libero, dove Vanessa si presenta con il miglior punteggio di qualificazione (14.166): eseguirà un esercizio sulle note di "Con te partirò" di Bocelli, che prima della gara le ha anche mandato il suo personalissimo in bocca al lupo. Non ci sarà la grande favorita della vigilia Simone Biles, che si è ritirata da tutte le gare, ma le avversarie sono comunque di livello altissimo: dalla brasiliana Andrade alla russa Melnikova fino alla statunitense Carey.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 08:22

