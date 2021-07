Tokyo 2020, Tom Dean è l'emblema della ripartenza: oro nel 200 stile libero dopo aver sconfitto il covid 2 volte

Tom Dean sale sul tetto del mondo vincendo l'oro a Tokyo 2020 dopo aver sconfitto il covid per ben due volte. Le Olimpiadi di Tokyo sono state definite i Giochi della ripartenza dello sport e sicuramente Tom Dean conquista di diritto la copertina dei Giochi Olimpici.

Il nuotatore inglese prima di arrivare a Tokyo ha dovuto combattere per ben due volte contro il coronavirus. Il suo trionfo nei 200 stile libero è sicuramente l'emblema della ripartenza. «E' la più grande impresa della mia vita - ha dichiarato con emozione - avere questa medaglia al collo è un sogno che si avvera».

Una vera e propria impresa considerando che a gennaio, a soli tre mesi dai trials inglesi per qualificarsi alle olimpiadi, era in isolamento a casa. Per lui era già la seconda lotta contro il covid, contagiato nuovamente dopo soli 4 mesi, ma a differenza della prima volta i sintomi ci sono stati tutti, a gennaio. Prima di rientrare in vasca ci sono volute 7-8 settimane e Tokyo era sempre di più un miraggio.

Dean, 21 enne, non è mai stato in pericolo di vita. «Quando fai uno sport che è piuttosto pesante sul sistema cardiovascolare, e vedi che stai tossendo e la malattia sta colpendo i tuoi polmoni, ti preoccupi. Il mio pensiero andava al futuro, a come avrei potuto ricostruire il mio futuro. Come posso portare avanti un solido blocco di lavoro prima delle gare di qualificazione olimpica?».

Tutto sembrava svanire a cuasa del covid. Ma il suo allenatore David McNulty non ha mai mollato e ha dato la carica giusta al suo atleta. La sua vittoria è stata una sorpresa anche all'interno del team Gb. Il più accreditato per la medaglia d'oro infatti era il compagno di squadra Duncan Scott, finito invece argento a soli quattro centesimi di distanza per un'incredibile doppietta che i britannici attendevano dal 1908. “È stato fantastico, con quello che ha passato quest'anno è veramente una vittoria speciale", ha detto Scott rendendo merito all'amico rivale.

