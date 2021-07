Tokyo 2020, squalificata Benedetta Pilato nei 100 rana. La 16enne azzurra in lacrime: «Gara orribile, ma cosa ho fatto?»

Subito finita l'avventura di Benedetta Pilato nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tarantina, 16 anni e detentrice del record del mondo nei 50 rana, he ha concluso la sua batteria al quinto posto, è stata squalificata dai giudici.

«È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto?... ». Benedetta Pilato trattiene a stento le lacrime, dopo la sua batteria dei 100 rana a Tokyo 2020, che ha chiuso al quinto posto prima di essere squalificata. «Non so davvero perché - è il suo primo commento a Rai Sport - mi abbiano squalificata. Certo, ho nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 14:09

