Tokyo 2020, la spada donne vince il bronzo! L'italia torna sul podio olimpico dopo 25 anni

Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola conquistano il bronzo a Tokyo 2020. La spada femminile a squadre sale sul gradino più basso del podio e arricchisce ancora il medagliere di questa spedizione italiana a Tokyo. Un podio che mancava da 25 anni all'Italia olimpica.

L'Italia ha affrontato una Cina delusa di essere stata eliminata dalla Corea del Sud in semifinale. In semifinale, invece, le azzurre sono state battute dall'Estonia per 42-34, che è riuscita a far brillare la stella di Katrina Lehis, già medaglia d’argento nella gara individuale.

Il racconto della gara:

Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola salgono in pedana con la voglia di mettersi al collo la medaglia di bronzo. Inizia la Fiamingo contro Zhu. La cinese parte meglio, Rossella sembra molto contratta: glie errori con l'Estonia sembrano pesare e non riesce a imporre la sua potenza e le sue capacità in questi Giochi Olimpici. Zhu nei primi 3 minuti conclude con un 2 a 0 per la Cina.

Il secondo assalto è tra Federica Isola e Xu. Federica parte forte per recuperare, ma Xu para e colpisce. Federica continua con aggressività e trova il primo punto italiano (1-3). Xu attende e contrattacca, ma l'assalto di Federica Isola è splendido: l'Italia torna sul -1 (3-4).

Il terzo assalto è tra Mara Navarria e Lin. Mara parte aggressiva, la sua stoccata arriva contemporaneamente all'assalto della Lin: attacco doppio. La Navarria trova il pareggio per l'Italia. Un altro colpo doppio, siamo sul 6-6. La Lin coglie l'unica disattenzione di Mara e riporta in vantaggio la Cina (7-6).

Inizia la fase centrale di assalti, tocca di nuovo a Rossella Fiamingo contro Xiu. Rossella libera la testa e trova subito il 7 pari. E l'Italia va avanti per la prima volta nell'asssalto: 8-7, la Fiamingo si è sbloccata! Strepitosa Rossella Fiamingo, l'Italia va sul +2. L'Italia aveva bisogno di Rossella. 4 stoccate consecutive di Rossella, la Xiu non può nulla: la quarta manche recita Italia 10 - Cina 7.

Il quinto assalto inizia con Mara Navarria che aggredisce Zhu, +4 Italia. Zhu si scompone per attaccare, ma Mara para ed entra in contrattacco. Splendida Mara: 4 stoccate consecutive contro una Zhu che si scompone troppo e l'italiana è pronta e attenta a trovare le stoccate vincenti. Dopo un'eternità la Cina ritrova un punto, Zhu affonda sul petto di Mara. La quinta manche, sulle nove totali, termina sul 15-8 per l'Italia.

Il sesto attacco è tra Federica Isola e Lin. Lin trova il varco giusto e ricuce le distanze di una lunghezza. Lin si carica sulle spalle la Cina e pressa costantemente Federica Isola: il parziale è 3 a 0 per la cinese. La giovanissima Federica Isola sente un po' la pressione, ma l'Italia conduce ancora per 15-11.

L'ultimo giro di assalti lo apre Mara Navarria contro la Xu. Colpo doppio: la Navarria prova ad aumentare nuovamente il margine italiano, ma la Xu trova la stoccata in contemporanea. Mara trova l'urlo liberatorio, arrivano due stoccate consecutive e l'Italia torna sul +6. Mara Navarria chiude la sua finale con un 4-2 splendido che lanciano l'Italia sul 19-13.

Il penultimo assalto per il bronzo sarà tra Alberta Santuccio, che entra a sostituire Rossella Fiamingo, contro Lin. Alberta è molto concentrata, ma Lin trova una stoccata di rapina. Lin è la vera spina nel fianco delle italiane, ma Alberta Santuccio risponde di classe: dopo le due stoccate cinesi trova di nuovo il +5 Italia. Alberta Santuccio ha tenuto bene contro la più ostica delle cinesi: l'Italia conduce 20-16 a un assalto dalla fine.

Le speranze del bronzo italiano sono tutte sulle giovani spalle di Federica Isola contro Zhu. La cinese parte all'arrembaggio, ma è l'italiana a mettere la prima stoccata. Zhu riporta la Cina sul -4. A un minuto e 50 secondi dalla fine Federica trova la 22esima stoccata italiana. Zhu riaccorcia le distanze, ma mancano solo 59 secondi. La Cina non molla, la Zhu adesso ci crede sul -2. L'Italia conduce 22 a 20, mancano trenta secondi ma il finale è thrilling. La Zhu, a 8 secondi dalla fine e a una stoccata dal pareggio, accusa un problema fisico: 5 minuti di pausa medica. La tensione italiana e di Federica Isola salgono alle stelle. Un finale non adatto ai cardiopatici. 5 minuti di attesa interminabili, con la cinese che ha accusato un problema alla coscia sinistra. Zhu torna in pedana, tutto è pronto a vivere gli ultimi 8 secondi di fuoco che valgono un bronzo preziosissimo. Federica Isola mette subito la stoccata del 23-21! L'Italia conquista la medaglia di bronzo dopo Atlanta '96 con in pedana la ventunenne Federica Isola.

Chi sono Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola:

Rossella Fiamingo è una schermitrice italiana specializzata nella spada. L'atleta azzurra è già stata medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 e medaglia d'oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015.

Mara Navarria scoprì di essere incinta durante i Giochi Olimpici di Londra 2012. Il primo mese di gravidanza della campionessa mondiale di scherma Mara Navarria fu quello di un’atleta che si sta preparando a uno degli obiettivi primari nella vita di uno sportivo: l’Olimpiade. Intorno ai tre mesi ebbe nausee molto forti che la costrinsero a interrompere gli allenamenti. Fa parte del Centro Sportivo Esercito ed è la campionessa del mondo di spada 2018.

Federica Isola è una schermitrice italiana vincitrice della medaglia di bronzo ai Campionati europei di scherma 2019 nella spada a squadre, medaglia confermata, poi, ai mondiali di Dusseldorf.

