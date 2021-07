Tokyo 2020, il Settebello a caccia del podio: il calendario della Nazionale

Prima della Pandemia, col titolo iridato conquistato al Mondiale 2019 a Gwangju, la Nazionale Azzurra partiva per il Giappone con i favori del pronostico. Poi, lo spostamento di 365 giorni della manifestazione a Cinque Cerchi ha leggermente complicato i piani del CT Sandro Campagna.

Tokyo 2020: il calendario del programma delle gare giorno per giorno



Allo stato attuale delle cose, viste pure le ultime uscite in amichevole e la deludente World League affrontata di recente, a Tokyo non parrebbe esserci un posto in prima fila per l’amatissimo Settebello. Serbia, Croazia, Ungheria, Montenegro e forse anche Spagna, così come recentemente ammesso dal nostro Commissario Tecnico, sembrano essere un gradino avanti a Figlioli e compagni.

Perdere lo scettro di favoriti, tuttavia, potrebbe diventare la miglior freccia da scoccare all’interno di un torneo corto e fisicamente devastante come quello Olimpico. Perciò, se gli Azzurri dovessero confermare la già dimostrata compattezza di spogliatoio, le vie per una medaglia si moltiplicherebbero. Centrando, magari, quel podio che sarebbe il terzo consecutivo.

Dopo lo step a gironi, le prime 4 vanno ai quarti di finale (4 agosto) e s’incrociano con le altre 4 qualificate del gruppo B: Australia, Croazia, Serbia, Spagna, Kazakistan e Montenegro.

Esordio dell’Italia contro il Sudafrica, domenica alle 3 ore italiane con diretta Rai.

LA ROSA

Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Oscargonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmario Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo renzuto Iodice, Alessandro Velotto.

CALENDARIO PRIMA FASE

Domenica 25 luglio – ore 3 italiane: Sudafrica-Italia

Martedì 27 luglio – ore 7 italiane: Italia-Grecia

Giovedì 29 luglio – ore 7 italiane: Stati Uniti-Italia

Sabato 31 luglio – ore 11:20 italiane: Italia-Spagna

Lunedì 2 agosto – ore 3 italiane: Ungheria-Italia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA