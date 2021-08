Tokyo 2020: il programma degli Azzurri in gara sabato 7 agosto

Quindicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E per questo sabato 7 agosto ancora diverse chance per l'Italia per conquistare una medaglia. A partire da Giovanna Epis, che aprirà con la maratona. Occhio poi alle azzurre della ginnastica ritmica (oltre a Milena Baldassarri nell'individuale), mentre alle 7 inizia la caccia alla finale per Silvia Semeraro nel karate +61kg. E poi ci saranno Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Davide Re in finale nella 4X400.

IL PROGRAMMA

00.00 ATLETICA – Maratona femminile: Giovanna Epis

00.30 GOLF – Torneo femminile, ultimo giro: Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso

03.00 GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, qualificazione: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean)

07.00 KARATE – +61 kg femminile, turni preliminari, semifinali, finale: Silvia Semeraro

08.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, finale: Milena Baldassarri

09.55 CICLISMO SU PISTA – Madison maschile: Elia Viviani, Simone Consonni

11.45 LOTTA – 97 kg maschile, ripescaggi e finale per il bronzo: Abraham Conyedo

12.30 NUOTO ARTISTICO – Gruppi, free routine: Italia (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferraro, Gemma Galli, Enrica Piccoli)

14:50 ATLETICA – maschile staffetta 4X400m: Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Davide Re

