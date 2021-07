Tokyo 2020: il programma degli Azzurri in gara oggi, 26 luglio

Si entra sempre più nel vivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un programma ricco di gare per domani, lunedì 26 luglio. Già alle 2 del mattino dovremo attenzione agli italiani della scherma (sciabola donne e fioretto uomini), ma pure agli azzurri del tiro a volo e del tiro con l'arco. Solo alle ore 3.30 occhi puntati sul nuoto con la finale dei 100m rana dove il nostro Martinenghi sarà a caccia di una medaglia. Pronta a scendere in vasca anche Federica Pellegrini per le batterie alle ore 12.





LUNEDÌ 26 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile, terzo round (Leonardo Fioravanti)

02.00 SCHERMA

Sciabola femminile: turni preliminari e quarti di finale (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi)

Fioretto maschile: turni preliminari e quarti di finale (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo)

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale (Asia Lanzi)

02.00 TIRO A VOLO

Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali (Diana Bacosi, Chiara Cainero)

Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

03.00 TAEKWONDO – 80 kg maschile, turni preliminari e semifinali (Simone Alessio)

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile. Semifinali: 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 100 dorso femminile

04.00 JUDO – 73 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale (Fabio Basile)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno. Doppio maschile, secondo turno. Doppio femminile, secondo turno (Lorenzo Sonego, Fabio Fognini)

05.00 VELA – Regate

RS:X maschile (Mattia Camboni)

RS:X femminile (Marta Maggetti)

Laser Radial femminile (Silvia Zennaro)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A) – Italia (Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matteo Piano, Simone Anzani, Gianluca Galassi, Massimo Colaci)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi, Italia-Canada – Italia (Ilaria Cacciamani, Emily Patricia Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Amanda Lynn Fama, Andrea Marie Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi, Laura Vigna)

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile (Luca Braidot, Nadir Colledani, Gerhard Kerschbaumer)

10.00 JUDO – 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Eventuali: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Fioretto maschile: semifinali e finali. Eventuali: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garosso

12.00 NUOTO – Batterie

200 stile libero femminile (Federica Pellegrini)

200 farfalla maschile (Federico Buirdisso, Giacomo Carini)

200 misti femminile (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi)

1500 stile libero femminile (Martina Rita Caramignoli, Simona Quadarella)

12.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi e finali. 80 kg maschile, ripescaggi e finali

23.30 TRIATHLON – Gara femminile (Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser)

