Tokyo 2020: il programma degli Azzurri in gara sabato 31 luglio

Ottava giornata di gare a Tokyo 2020 quella di sabato 31 luglio. Subito sul green Guido Migliozzi e Renato Paratore per il terzo giro, mentre si sognano le medaglie nel triahlon ma anche nella vela. Così come nel tiro a volo, dove nella gara del trap a squadre miste la portabandiera Jessica Rossi cerca il riscatto. Proprio come Simona Quadarella, impegnata neglio 800 stile libero di nuoto. Occhio all'esordio poi nei 100 metri di Marcell Jacobs e Filippo Tortu.

IL PROGRAMMA:

00.30 GOLF – Torneo maschile, terzo giro: Guido Migliozzi, Renato Paratore

00.30 TRIATHLON – Staffetta mista: Italia (Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto, Delian Stateff)

01.30 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (terza sessione): Vittoria Panizzon, Susanna Bordon, Arianna Schivo

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni

400 metri ostacoli femminile: Eleonora Marchiando, Linda Olivieri, Yadisleidy Pedroso

Lancio del disco femminile: Daisy Osakue

Salto con l’asta maschile: Claudio Stecchi

100 ostacoli: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro

02.00 TIRO A VOLO – Trap a squadre miste, qualificazioni e finale: Italia (Jessica Rossi, Mauro De Filippis)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, ottavi di finale (poi tabellone fino alla finale): Mauro Nespoli vs Marcus D’Almeida

03.00 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile: Italia (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Riserva: Michela Battiston)

03.30 NUOTO – Finali

800 stile libero femminile: Simona Quadarella

4×100 mista mista: Italia

Semifinali

50 stile libero maschile: Lorenzo Zazzeri

04.00 JUDO – Gare a squadre mista: turno preliminari, quarti, ripescaggi, semifinali: Italia (Francesca Milani, Odette Giuffrida, Maria Centracchio, Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Fabio Basile, Christian Parlati, Nicholas Mungai)

05.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni femminile, qualificazioni e finale: Sofia Ceccarello

05.00 VELA – Nacra 17 misto, 3 regate: Ruggero Tita e Caterina Banti

06.39 BOXE – 57 kg femminile, semifinale: Irma Testa vs Nesthy Petecio

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Nigeria-Italia

08.30 VELA – RS:X femminile, Medal Race: Marta Maggetti

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg maschile (gruppo A): Antonino Pizzolato

09.30 VELA – RS:X maschile, Medal Race: Mattia Camboni

10.00 JUDO – Gara a squadre mista: finali. Eventuale Italia (Odette Giuffrida, Maria Centracchio, Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Fabio Basile, Christian Parlati, Nicholas Mungai)

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Giappone

11.30 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile: finali. Eventuale Italia (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Riserva: Michela Battiston)

12.00 ATLETICA – Semifinali

100 metri femminile: Anna Bongiorni

800 metri femminile: Elena Bellò

Batterie e qualificazioni

Salto in lungo maschile: Luigi Randazzo

100 metri maschile: Marcell Jacobs, Filippo Tortu

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia

