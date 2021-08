Tokyo 2020: il programma degli Azzurri in gara mercoledì 4 agosto

Mercoledì 4 agosto 2021: dodicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E ancora diverse chance di medaglia per l'Italia. Al via il golf femminile, mentre dopo spazio ai quarti di finale della canoa. Italia in corsa per l'oro nell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan).

Doppio incrocio Italia-Serbia nel volley femminile e nella pallanuoto maschile, mentre nel beach volley cercano la semifinale i vicecampioni in carica Nicolai/Lupo contro i qatarioti Cherif/Ahmed. In serata poi nella 10 km in acque libere nuova chance per Gregorio Paltrinieri.

IL PROGRAMMA

00.30 GOLF – Torneo femminile, primo giro: Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso

02.00 ATLETICA – Semifinali

110 metri ostacoli: eventuali Paolo Dal Molin, Hassane Fofana

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale

K1 200 metri maschile: Manfredi Rizza

K1 500 metri femminile: Francesca Genzo

K2 1000 metri maschile: Samuele Burgo e Luca Beccaro

07.30 VELA – Medal Race

470 maschile: eventuali Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò

470 femminile: eventuali Elena Berta e Bianca Caruso

08.00 TUFFI – 10 m femminile, preliminari: Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, qualificazioni: Laura Rogora

10.00 VOLLEY – Torneo femminile, quarti di finale 3: Italia-Serbia

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Serbia

11.30 ATLETICA – Semifinali

1500 metri femminile: Gaia Sabbatini

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine: Linda Cerruti e Costanza Ferro

15.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschili: Nicolai/Lupo vs Cherif/Ahmed

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA