Tokyo 2020: nuoto, Alberto Razzetti vola in finale dei 400 misti

Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti. Il nuotatore ligure, detentore del record italiano dei 200 misti in vasca lunga, è appena uscito dall'acqua di Tokyo con in tasca il quinto miglior tempo di qualificazione alla finale dei 400 misti.

Il nuotatore italiano conquista la finale in una delle batterie di qualificazione più combattute con il secondo tempo. Il ritmo tenuto dall'australiano Smith è stato per lunghi tratti vicinissimo al record mondiale di Michael Phelps, ma Razzetti, dopo aver controllato le forze nei primi metri, ha effettuato una rimonta che lo ha portato ad ottenere il pass per la finale. A farne le spese il beniamino di casa giapponese, Seto, che nel finale crolla nello stile libero e apre le porte della finale all'azzurro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 12:46

