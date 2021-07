Tokyo 2020, Maria Centracchio conquista uno splendido bronzo nel judo

Maria Centracchio conquista il bronzo a Tokyo 2020 nel judo nella categoria dei 67 chili. Maria è sicuramente una delle più belle sorprese delle olimpiadi di Tokyo. La sua medaglia non era pronosticata, ma Maria Centracchio ha dato il massimo e ha centrato uno splendido podio olimpico. Per l'Italia è la decima medaglia olimpica.

In semifinale Maria ha affrontato la fortissima slovena Tina Trstenjak. Maria Centracchio ci ha provato fino all'ultimo a centrare la finale per l'oro con una splendida lotta a terra, ma la Trstenjak è un osso durissimo e i suoi Wa-zari e Ippon, nel finale, hanno infranto il sogno per la medaglia del metallo più prezioso per la nostra azzurra.

Nella «finalina» per il bronzo Maria Centracchio sfida l'olandese Juul Franssen. Al Nippon Budokan di Tokyo, sul tatami olimpico, Maria Centracchio parte subito forte, cerca subito l'attacco sull'olandese. Ottimo atteggiamento per l'azzurra che vuole raggiungere l'obiettivo medaglia. Juul Franssen viene ammonita dall'arbitro per passività.

L'olandese è in difficoltà, boccheggia, di fronte all'aggressività di Maria e prolunga una fase di studio interminabile per gli spettatori. Juul Franssen viene ammonita una seconda volta, alla prossima sanzione Maria Centracchio conquisterebbe il bronzo. Centracchio domina, ma si va al golden score. Maria è una furia, per un pelo non riesce a girare l'avversaria e l'agonia italiana prosegue. Tutti iniziano ad invocare la terza ammonizione per inattività: è sempre l'azzurra a prendere l'iniziativa! Maria è più forte anche delle decisioni arbitrali e con uno shido conquista un bronzo splendido.

Chi è Maria Centracchio:

Maria Centracchio è una delle sorprese delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Italia Team. L’azzurra partecipa nella disciplina del Judo, categoria -63kg, in uno degli sport di combattimento che ha sempre portato bene al tricolore. Maria Centracchio è nata a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, il 28 settembre 1994. Nonostante sia nata in Abruzzo, ha origini molisane, precisamente di Isernia. È alla sua prima Olimpiade. Nel suo palmarés, finora, può vantare un bronzo conquistato agli Europei del 2019. Di lavoro è una poliziotta, è agente della Polizia di Stato Italiana. La sua altezza è di 159 centimetri per 57kg, per questo gareggia in una delle discipline più basse di peso del judo alle Olimpiadi di Tokyo. Fa parte delle Fiamme Oro dal 5 giugno 2015, data del suo arruolamento in Polizia. Il suo profilo Instagram ufficiale conta circa 9mila followers. Dalla sua pagina social possiamo notare come Maria Centracchio sia fidanzata con Gabriele Chilà, anche lui atleta. Spesso la bella Maria condivide momenti di vita quotidiana e scatti insieme al suo compagno di vita. Molto amica di Odette Giuffrida, italiana che ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo di una categoria superiore di peso. Prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo ha dedicato la partecipazione ai suoi cari: «Alla mia famiglia, al mio fidanzato, alle amicizie quelle vere, a chi ha sudato sofferto riso e gioito insieme a me: vi porto nel cuore, vi porto con me in ogni passo».

