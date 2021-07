Lucilla Boari approda in semifinale nel torneo individuale di tiro con l'arco femminile a Tokyo 2020 dove affronterà la russa Elena Osipova. Nei quarti l'azzurra ha battuto 6-2 la cinese Jiaxin Wu (29-27, 28-25, 27-28, 29-27). Non era mai successo che un'atleta azzurra si spingesse fino alle semifinali in una competizione Olimpica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 09:05

