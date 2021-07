Tokyo 2020, le gemelle Kichenok fermano il duo Errani-Paolini, addio sogni di gloria per Lorenzo Sonego

Non è riuscito Lorenzo Sonego a raggiungere Fabio Fognini e Camila Giorgi negli ottavi di finale dei rispettivi tabelloni di singolare a Tokyo 2020. Addio ai sogni di gloria anche del doppio azzurro Errani-Paolini.

SONEGO A SPRAZZI

Lorenzo Sonego, testa di serie N.13 del seeding, si è arreso a Nikoloz Basilashvili (4-6, 6-3, 4-6), al termine di un match in cui l'azzurro ha brillato a sprazzi. Dopo aver perso il primo set (4-6), l'azzurro si è scosso nel secondo parziale, chiuso 6-3. Avanti di un break nel decisivo terzo set, Lorenzo Sonego si è fatto rimontare. Dopo aver ripreso il georgiano, ha subito il break decisivo sul 4-5. Tanta amarezza per un match in cui il piemontese Lorenzo Sonego non è riuscito a mettere in mostra il suo miglior tennis.

CORSA FINITA PER IL DUO ERRANI-PAOLINI

Finisce anche la corsa del doppio azzurro Errani-Paolini. Al cospetto delle gemelle Kichenok, il duo italiano si è arreso in due set (7-6, 6-2). Dopo un primo set molto combattuto, vinto dalle ucraine solo al tie-break (7-4), Sara Errani e Jasmine Paolini non sono riuscite a cambiare ritmo, subendo la maggior qualità delle avversarie che hanno chiuso 6-2. Le Olimpiadi di Sara Errani e Jasmine Paolini sono concluse definitivamente. In corsa, a livello femminile, resta solo Camila Giorgi, attualmente agli ottavi del singolare femminile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 09:22

