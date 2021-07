Tokyo 2020, Federica Pellegrini raggiante: «Era il mio obiettivo, domani sarà l'ultima e mi voglio divertire»

Federica Pellegrini è ancor di più nella storia del nuoto. La Divina è riuscita a conquistare il pass per la sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero (settimo tempo totale). Mai nessuna atleta donna aveva mai fatto nulla di simile.

Federica Pellegrini, storica impresa: conquista la quinta finale olimpica nei 200 sl. L'esultanza in lacrime: mai nessuna come lei

«DOMANI L'ULTIMA, ME LA GODRO'»

«Senza prenderci troppo in giro, era un pò l'obiettivo di questa Olimpiade prendermi questa quinta finale, con un anno di ritardo, alla rincorsa, sono veramente contenta. Domani sarà divertente, sarà l'ultima». Così Federica Pellegrini, al termine della semifinale all'Olimpiade di Tokyo 2020 che le ha consegnato il settimo tempo e l'accesso alla sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero, prima donna nella storia del nuoto a riuscirci. «Parigi 2024? Grazie, ma no - dice con il sorriso la Divina in zona mista - Il mio corpo mi sta chiedendo già il ritorno, con i minuti di interessi. Domani voglio godermela fino alla fine. Sarà molto divertente, forse come la prima finale olimpica per me».

GRANDE SODDISFAZIONE

La 32enne azzurra si gode l'impresa, sapendo di aver fatto qualcosa di miracoloso: «Con uno staff meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni in maniera ineccepibile, ci abbiamo creduto fino alla fine. Era questo l'obiettivo di questa Olimpiade. Non so cosa dire. Il rinvio, il Covid, è successo di tutto, questo della finale di fatto era il mio obiettivo, non l'obiettivo minimo. Non sono una che si racconta palle, è un anno che nuoto 1'56", questo era il mio obiettivo, centrare la finale», le sue parole dopo le semifinali.

ORA ARRIVA IL BELLO

Conquista, con orgoglio il pass per la finale (in programma nella notte di mercoledì, a partire dalle 03.30 italiane), Federica Pellegrini è decisamente rilassata al pensiero dell'ultimo atto in vasca: «Adesso sarà solo divertimento. Sono strafelice di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile. È tutto molto bello». Comunque andrà la finalissima, Federica Pellegrini ha già vinto, per l'ennesima volta. Onore alla Divina.

IL PUGNO SUI SOCIAL

Federica Pellegrini ha manifestato la sua gioia anche via social. La scritta «We did it... again» con tanto di pugno. Il tutto con una foto che la dice lunga sulla grande emozione vissuta dalla Divina in vasca. Un mare di like per la campionessa.

