Tokyo 2020, Dell'Aquila nella finalissima del taekwondo: prima medaglia azzurra

Arriva la prima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grandissimo Dell’Aquila, è in finale in Giappone. Medaglia sicura per il taekwondo, potrebbe essere la prima dell’Italia a Tokyo. Vito ha superato anche l’argentino Guzman (29-10).

Così le finali nel primo pomeriggio: alle 14.15 italiane per il bronzo, alle 14.45 la sfida per l’oro con il ragazzo pugliese che ha dominato la semifinale in tutti e tre i round lasciando a zero il rivale nell’ultimo parziale

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 10:29

