Tokyo 2020, Camila Giorgi da sogno: battuta Karolina Pliskova, è ai quarti di finale

Grande impresa di Camila Giorgi che riesce a qualificarsi per i quarti di finale del tabellone femminile del torneo olimpico. L’azzurra si è imposta su Karolina Pliskova, testa di serie N.5 del seeding, con il punteggio finale di 6-4, 6-2.

IN RITARDO PER LA PIOGGIA

Gara iniziata in forte ritardo a causa della pioggia che si è abbattuta sull’Ariake Tennis Club. L’azzurra è subito concentrata e strappa il servizio alla ceca (2-1). Karolina Pliskova sbaglia molto, anche palle facili. Ne approfitta l’italiana che, giocando un tennis molto veloce e preciso, riesce a chiudere il primo set 6-4.

SECONDO SET DA URLO

Pronti via ed è subito break per Camila Giorgi. La ceca tenta in ogni modo di provare ad entrare in partita ma sono tantissimi gli errori, soprattutto in risposta. In un amen, 3-1 per Camila Giorgi. La 29enne marchigiana continua a spingere e mette a segno un altro break. Sul 5-2, l'azzurra non trema e porta a casa il match.

LA STRADA VERSO UNA MEDAGLIA

Ora per l’azzurra ci sarà la sfida con l’ucraina Elina Svitolina che, dopo aver battuto Maria Sakkari, punta dritto a vincere una medaglia. Da ricordare che Naomi Osaka, N.1 del tabellone, è stata eliminata da Marketa Vondrousova.

