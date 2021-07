Tokyo 2020, il calendario dell'Italia della scherma: spada fioretto e sciabola a caccia di medaglie

Tokyo 2020, il calendario dell'Italia della scherma a caccia di medaglie anche in queste Olimpiadi. La delegazione più folta tra quelle che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è quella della scherma. La Nazionale azzurra ha conquistato il diritto di partecipare a tutte le competizioni in programma e quindi per la prima volta nella storia olimpica il tricolore sarà presente in tutte le 12 gare, sei individuali e altrettante a squadre. E l'obiettivo è quello di andare a caccia del metallo più pregiato, come da tradizione. Infatti la scherma alle Olimpiadi ha portato all'Italia ben 125 medaglie, di cui 49 d'oro.

Cinque anni fa, a Rio, l'Italia fu oro con il fiorettista Daniele Garozzo e tre volte d’argento: nelle prove individuali con la fiorettista Elisa Di Francisca e con la spadista Rossella Fiamingo, mentre fu secondo posto per la squadra di spada maschile con Enrico Garozzo, fratello maggiore di Daniele, Andrea Santarelli, Marco Fichera e Paolo Pizzo.

Nel fioretto maschile è ancora Daniele Garozzo il favorito, dopo aver conquistato il titolo nella precedente edizione. In gara con lui anche Alessio Foconi ed Andrea Cassarà, mentre nella prova a squadre la riserva sarà Giorgio Avola. Nella gara femminile invece gli occhi sono puntati tutti su Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, che ben si sono comportate in questa stagione. Erica Cipressa invece sarà la riserva nella gara a squadre.

Nella spada maschile nel torneo individuale ci saranno proprio come a Rio Enrico Garozzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli, mentre la riserva nella gara a squadre sarà Gabriele Cimini. Nella spada femminile Rossella Fiamingo vuole migliorare l'argento ottenuto in Brasile e si candida come una delle favorite al titolo. Con lei nella gara individuale anche Mara Navarria e Federica Isola, mentre nella prova a squadre a fare da riserva sarà Alberta Santuccio.

Nella sciabola maschile le speranze azzurre saranno affidate a Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele per la prova individuale, con Aldo Montano riserva per la gara a squadre. Nella sciabola femminile invece in pedana ci saranno Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio, mentre la riserva per la prova a squadra è Michela Battiston.

IL CALENDARIO DELLE GARE DI SCHERMA

Sabato 24 luglio

Trentaduesimi spada individuale femminile

Trentaduesimi sciabola individuale maschile

Sedicesimi spada individuale femminile

Sedicesimi sciabola individuale maschile

Ottavi spada individuale femminile

Ottavi sciabola individuale maschile

Quarti spada individuale femminile

Quarti sciabola individuale maschile

Semifinali spada individuale femminile

Semifinali sciabola individuale maschile

Finale per il bronzo spada individuale femminile

Finale per il bronzo sciabola individuale maschile

Finale per l’oro spada individuale femminile

Finale per l’oro sciabola individuale maschile

Domenica 25 luglio

Trentaduesimi fioretto individuale femminile

Trentaduesimi spada individuale maschile

Sedicesimi fioretto individuale femminile

Sedicesimi spada individuale maschile

Ottavi fioretto individuale femminile

Ottavi spada individuale maschile

Quarti fioretto individuale femminile

Quarti spada individuale maschile

Semifinali fioretto individuale femminile

Semifinali spada individuale maschile

Finale per il bronzo fioretto individuale femminile

Finale per il bronzo spada individuale maschile

Finale per l’oro fioretto individuale femminile

Finale per l’oro spada individuale maschile

Lunedì 26 luglio

Trentaduesimi sciabola individuale femminile

Trentaduesimi fioretto individuale maschile

Sedicesimi sciabola individuale femminile

Sedicesimi fioretto individuale maschile

Ottavi sciabola individuale femminile

Ottavi fioretto individuale maschile

Quarti sciabola individuale femminile

Quarti fioretto individuale maschile

Semifinali sciabola individuale femminile

Semifinali fioretto individuale maschile

Finale per il bronzo sciabola individuale femminile

Finale per il bronzo fioretto individuale maschile

Finale per l’oro sciabola individuale femminile

Finale per l’oro fioretto individuale maschile

Martedì 27 luglio

Quarti spada a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre femminile

Semifinali spada a squadre femminile

Finale 7°-8° posto spada a squadre femminile

Finale 5°-6° posto spada a squadre femminile

Finale per il bronzo spada a squadre femminile

Finale per l’oro spada a squadre femminile

Mercoledì 28 luglio

Ottavi sciabola a squadre maschile

Quarti sciabola a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre maschile

Semifinali sciabola a squadre maschile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre maschile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre maschile

Finale per il bronzo sciabola a squadre maschile

Finale per l’oro sciabola a squadre maschile

Giovedì 29 luglio

Quarti fioretto a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre femminile

Semifinali fioretto a squadre femminile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre femminile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre femminile

Finale per il bronzo fioretto a squadre femminile

Finale per l’oro fioretto a squadre femminile

Venerdì 30 luglio

Ottavi spada a squadre maschile

Quarti spada a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre maschile

Semifinali spada a squadre maschile

Finale 7°-8° posto spada a squadre maschile

Finale 5°-6° posto spada a squadre maschile

Finale per il bronzo spada a squadre maschile

Finale per l’oro spada a squadre maschile

Sabato 31 luglio

Ottavi sciabola a squadre femminile

Quarti sciabola a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre femminile

Semifinali sciabola a squadre femminile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre femminile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre femminile

Finale per il bronzo sciabola a squadre femminile

Finale per l’oro sciabola a squadre femminile

Domenica 1° agosto

Ottavi fioretto a squadre maschile

Quarti fioretto a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre maschile

Semifinali fioretto a squadre maschile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre maschile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre maschile

Finale per il bronzo fioretto a squadre maschile

Finale per l’oro fioretto a squadre maschile

