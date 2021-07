Tokyo 2020, Barbie tifa Italia: tre bambole messe all'asta per i bambini malati di tumore e leucemia

L'Italia a Tokyo 2020 avrà una supporter in più: Barbie. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo Barbie, Italia Team e EA7 Emporio Armani collaborano per celebrare le atlete italiane.

Un'edizione limitatissima di Barbie Italia Team verrà creata per l'occasione. Tre bambole con outfit EA7 Emporio Armani che verranno messe all'asta a supporto della Fiagop-Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus.

Le tre Barbie voleranno a Tokyo insieme all'Italia Team, per essere esposte in esclusiva a Casa Italia Tokyo 2020 e poter essere ammirate in tutti i loro dettagli. Intanto oggi è stata svelata la prima bambola che indossa la divisa dell'Italia Team a Tokyo, in cui l'esclusiva grafica che personalizza i capi è un omaggio alla cultura giapponese: il Sol Levante, simbolo del Giappone, viene reinterpretato con i colori del Tricolore, mentre la scritta Italia, ricreata con caratteri che richiamano la scrittura Kanji, racchiude al suo interno il riferimento al Torii, il tradizionale portale d'accesso a un luogo sacro.

Le altre due bambole saranno invece svelate nel corso delle competizioni femminili dei Giochi. Al loro ritorno in Italia, le 3 Barbie 'One-of-a-Kind' verranno messe all'asta per uno scopo molto speciale: supportare la Fiagop, la federazione che con le sue associate lavora per garantire ai bambini malati di tumore e leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e assicurare alle loro famiglie il sostegno necessario. Il Coni supporta l'associazione amplificandone in particolare l'evento «Io corro per loro-Bambini senza cancro» previsto a Milano il 26 settembre 2021 e destinato a sostenere la ricerca scientifica.

