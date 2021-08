Tokyo 2020: gli Azzurri in gara oggi, martedì 3 agosto

Tutto pronto per l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E ancora una volta tanti azzurri impegnti nelle varie discipline, in cerca di medaglie. A partire da Alessandro Sibilio, che nei 400 metri ostacoli può essere la grande sorpresa di giornata. Ma c'è grande attesa soprattutto per Ruggero Tita e Caterina Banti, impegnati nella Medal Race del Nacra 17 misto,dove puntano a una medaglia pesante.

Occhio poi al ciclismo, con gli azzurri impegnati nell'inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Volley e basket invece se la vedranno rispettivamente contro Argentina e Francia per un posto in semifinale, mentre Ludovico Fossali e Michael Piccolruaz cominciano la loro avventura nell'arrampicata, disciplina appena entrata nei Giochi.

IL PROGRAMMA

02.00 ATLETICA – Finali

400 metri ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

Qualificazioni e batterie

Salto triplo maschile: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje

200 metri maschile: Eseosa Desalu, Antonio Infantino

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali

K1 200 metri femminile: Francesca Genzo

K1 1000 metri maschile: Samuele Burgo

03.00 TUFFI – 3 m maschile, semifinale: eventuale Lorenzo Marsaglia

08.00 TUFFI – 3 m maschile, finale: eventuale Lorenzo Marsaglia

08.30 VELA – Medal Race

Nacra 17 misto: Ruggero Tita e Caterina Banti

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali:

Inseguimento a squadre femminile: Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

Primo turno

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni: Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale: Italia-Argentina

10.20 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale: Italia-Francia

12.00 ATLETICA – Finali

Lancio del martello femminile: Sara Fantini

Semifinali

200 metri maschile: eventuali Eseosa Desalu, Antonio Infantino

Qualifiche e batterie

110 metri ostacoli: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

5000 metri maschile: Yeman Crippa

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni: Emanuele Gaudiano

12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Coppie, technical routine: Linda Cerruti e Costanza Ferro

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile: Rachele Bruni

