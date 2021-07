Tokyo 2020, sfuma anche il bronzo di Alice Volpi. E il fioretto femminile scende dal podio che occupava da Barcellona 1992

Alice Volpi non riesce a trovare il bronzo nel fioretto femminile. La senese dovrà rimandare l'appuntamento con la sua prima medaglia olimpica a Tokyo 2020 dopo una semifinale che l'ha vista lottare contro la favoritissima russa Inna Deriglazova, numero uno mondiale e campionessa olimpica uscente. Termina così la fantastica tradizione olimpica del fioretto femminile italiano, che ha vinto almeno una medaglia da Barcellona 1992 (con il super exploit di Londra 2021: oro, argento e bronzo con Di Francisca, Errigo e l'immensa Vezzali).

L'assalto nella semifinale è partito in salita con la senese che non è riuscita a tenere il ritmo della russa. Dop il 10-15 in semifinale, però, la strada per il bronzo è aperta. Alice avrà il compito di mantenere il fioretto femminile sul podio olimpico, specialità che ha sempre regalato tanto all’Italia e che va a medaglia ormai da una serie infinita di Olimpiadi.

Alice Volpi e Larisa Korobeynikova scendono in pedana con la voglia di mettersi al collo la medaglia di bronzo di Tokyo 2020. La russa parte forte, ma la prima stoccata è di Alice Volpi. Alice è molto decisa e anche la seconda stoccata finisce sul petto della russa. Risponde la russa, ma Alice Volpi è concentrata e vuole raggiungere l'obiettivo e va sul 4-1. Anche la Trillini esulta per l'inizio super di Alice: 5-1.

Larisa Korobeynikova torna in gara prepotentemente e si porta sul 5-4. Ma Alice è una leonessa e con due stoccate in affondo stupende va sul 7-5. La russa risponde di rabbia e per la prima volta passa in vantaggio (7-8). La russa mette 4 stoccate cconsecutive e allunga (7-9). La russa scappa via, ma Alice non molla. La Korobeynikova va sul +4 (7-11), serve la reazione d'orgoglio per l'azzurra. Reazione che arriva quando la russa conduce con 12 punti, Alice mette a segno la sua ottava stoccata. Poi la nona e la decima: Alice c'è e si rimette in scia. La russa torna a trovare la stoccata vincente (10-13), ma Alice non demorde: subito due stoccate vincenti e l'italiana torna a -1. La reazione della campionessa è impeccabile: Alice trova il 13-13. Alice trova il vantaggio nel momento più importante! E' 14-13. Sul momento più bello per l'Italia, la russa trova due stoccate vincenti e Alice Volpi non salirà sul podio olimpico.

Chi è Alice Volpi:

Alice Volpi, nata a Siena il 15 aprile 1992, è una schermitrice italiana, la cui specialità è il fioretto. Nata da padre senese, Paolo, e madre brasiliana, Waleria Nunes da Silva, originaria di Rio de Janeiro, è schermisticamente nata e cresciuta presso la Sezione Scherma del Centro Universitario Sportivo di Siena sotto la guida del Maestro Daniele Giannini. Fa ora parte del gruppo sportivo della polizia di Stato Fiamme Oro. Fin dal suo esordio è sempre stata ai vertici in tutte le categorie giovanili. Nel 2006 è stata Campionessa Italiana Allieve, nel 2009 conquista la medaglia d'argento individuale ed a squadre ai Campionati del Mondo under 20 (Belfast), è Campionessa Italiana Cadette. Nel 2010 si classifica terza ai Campionati del Mondo under 20 di Baku, è Campionessa Italiana under 23. Nel 2011, ad Amman sempre ai Mondiali under 20, è oro a squadre. Nel 2012, ai Mondiali under 20 di Mosca, conquista l'oro sia nell'individuale che con la squadra. Pur se giovanissima, la Federazione Italiana Scherma le consente di partecipare al circuito di Coppa del Mondo Seniores, facendole acquisire importanti esperienze che la portano (2011-2012) a conquistare l'argento individuale in Coppa del mondo a Shanghai, argento a Budapest (2013-2014), bronzo ancora al Grand Prix di Shanghai (2014-2015). Vince l'oro individuale ai Giochi europei di Baku nel 2015. Alle Universiadi a Kazan vince il bronzo individuale e l'argento a squadre. All'inizio della stagione agonistica 2015/2016 trasferisce la sua sede di allenamento presso il Club Scherma Jesi, sotto la guida del team tecnico formato da Giovanna Trillini (Maestro) ed Annalisa Coltorti (Preparazione atletica). Inanella una lunga serie di prestigiosi risultati nel circuito internazionale di Coppa del Mondo e nei Grand Prix (vince la prova di Torino 2015-2016) sino a giungere alla stagione 2016/2017, nel corso della quale conquista due bronzi individuali in Coppa del Mondo (Algeri e Grand Prix di Torino) e cinque vittorie con la squadra.

