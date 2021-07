Tokyo 2020, Alessandra Perilli conquista un bronzo storico: la prima medaglia di San Marino ai Giochi Olimpici

Alessandra Perilli entra nella storia. La 33enne sammarinese conquista la prima medaglia olimpica della storia per San Marino. Un bronzo che vale oro. La Perilli sale sul podio olimpico di Tokyo 2020 nella specialità fossa (Trap) del tiro a volo.

Nella finale che doveva essere della nostra portabandiera, Jessica Rossi, arriva una medaglia storica per San Marino, la prima alle Olimpiadi per i nostri vicini. A Tokyo 2020, nella fossa olimpica, la tiravolista trentatreenne della Repubblica del Titano, Alessandra Pierilli, conquista il bronzo. L'azzurra Silvana Stanco, arrivata anche lei al traguardo conclusivo nella stessa gara, chiude invece quinta. All'Asaka Shooting Range di Tokyo, la medaglia d'oro è stata vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, argento, invece, alla statunitense Kayle Browning.

Grande soddisfazione per l'atleta sammarinese, 33enne, nata a Rimini e portabandiera di San Marino alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo. «Ancora non ci credo. Sono andata a sparare e l'unica cosa che ho pensato è stata: non posso arrivare ancora una volta quarta, non lo merito. Questa medaglia la volevo proprio» ha detto Perilli.

«Io faccio questo sport come una professionista, mi viene bene, amo questo sport, è la mia vita, dove farlo per altre vite e lo farò. Cosa cambia da oggi per lo sport a San Marino? Che i giovani non devono mollare, devono crederci. Il mio motto è 'mai dire mai' e non sai mai nella vita cosa ti aspetta. Ora nel mio futuro c'è Parigi», ha aggiunto la sammarinese. «Una dedica? Alla mia famiglia, al mio compagno, a mio figlio erano qui con me a darmi l'energia e la libertà mentale per vincere quella medaglia».

Chi è Alessandra Perilli:

Questo terzo gradino del podio, per Perilli, lo sentiamo un po' anche nostro. La tiravolista, infatti, è nata nel 1988 a Rimini, in Italia. La sorella Arianna ci ha anche rappresentato nel tiro a volo prima di passare per le file della Repubblica di San Marino. Tornando ad Alessandra, però, come Rossi, è stata portabandiera alla cerimonia d'apertura, ma a Londra, nel 2012. Nel suo palmarès figurano anche una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, una d'argento ai Giochi dei piccoli stati d'Europa di Cipro 2009 e una di bronzo a squadre ai Mondiali di Monaco 2010.

