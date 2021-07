Tokyo 2020: flop tennis azzurro, eliminati anche Fabio Fognini e Camila Giorgi

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Camila Giorgi e Fabio Fognini a Tokyo 2020. Gli ultimi due alfieri azzurri si fermano sul più bello. La marchigiana perde con Elina Svitolina ai quarti di finale, l'azzurro non riesce a superare Daniil Medveded negli ottavi di finale.

ADDIO SOGNI DI GLORIA PER LA GIORGI

Camila Giorgi dice addio al sogno medaglia alle Olimpiadi. L'azzurra non riesce a superare l'ostacolo Elina Svitolina. L'ucraina si impone con un doppio 6-4, al termine di un match in cui la marchigiana non è riuscita ad essere precisa in maniera continuativa. Esemplificativo l'ultimo game con l'azzurra che spreca malamente la possibilità di recuperare il break di svantaggio e allungare il match. Camila Giorgi era l'ultima azzurra in gioco alle Olimpiadi.

FOGNINI NERVOSO, PASSA MEDVEDED

In condizioni climatiche estreme (caldo impressionante), Fabio Fognini si arrende a Daniil Medvedev negli ottavi di finale del torneo maschile. Il N.2 del mondo si è sbarazzato dell'azzurro in tre set (6-2, 3-6, 6-2 i parziali). Match in cui l'azzurro è apparso piuttosto nervoso (tanti litigi con l'arbitro). Solo nel secondo parziale, si è visto il vero Fabio Fognini. Incontro deciso all'inizio del terzo set con il vincitore di Montecarlo 2019 che ha fallito tre palle break, lasciando la vittoria nelle mani dell'avversario.

SPEDIZIONE AZZURRA TERMINATA

Con le sconfitte di Camila Giorgi e Fabio Fognini, la spedizione azzurra a Tokyo 2020 è terminata. Non ci sono più atleti azzurri in gioco. Tanto rammarico per la mancata partecipazione di Matteo Berrettini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA