Tokyo 2020, bronzo all'Italia nel "4 senza" di canottaggio. Medaglia con polemiche: «La Gran Bretagna ha invaso la corsia» Video

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sfida a canottaggio ad alta tensione, con l’Italia che si aggiudica la medaglia bronzo, ma “accusa” la barca britannica, rea di averla rallentata invadendo la corsia e rischiando di provocare una collisione: «Ci hanno rubato la possibilità di prendere l’argento».

Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino sono terzi dietro ad Australia e Romania (Foto: Ansa)

Tokio 2020, bronzo all'Italia nel canottaggio. Medaglia con polemica

Dopo Euro 2020, le Olimpiadi di Tokyo 2020 diventano il nuovo teatro di scontro fra Italia e Inghilterra e a seguito della gara del "4 senza" di canottaggio che si è tenuta nel bacino del Sea Forest Waterway, gli azzurri accusano i colleghi britannici: «Ci hanno rubato la possibilità di prendere l’argento».

Durante la gara infatti la canoa italiana, già in difficoltà per la sostituzione di un atleta a causa del Covid, era in rimonta su quella inglese, quando la barca britannica ha iniziato una strana manovra, sbandando prima verso il centro della regata, occupato dagli australiani, per poi virare verso sinistra, nello spazio degli azzurri, rischiando di provocare una disastrosa collisione. L’incidente è stato evitato, ma la condotta di gara ha penalizzato notevolmente gli atleti azzurri che erano lanciatissimi e all'inseguimento della Romania, che si è poi aggiudicata il secondo posto: «Gli inglesi hanno fatto i kamikaze e ci hanno rubato la possibilità di prendere l'argento – ha fatto sapere Giuseppe Vicino, uno dei componenti del nostro equipaggio, come riporta "Fanpage"- Se non avessero invaso la nostra corsia negli ultimi metri di gara quando eravamo più veloci di tutti, avremmo preso almeno l'argento. Non è stato sportivo e non capisco perché l'abbiano fatto».

