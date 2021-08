Desalu, mamma Veronica non va in tv: «Scusate, stasera lavoro come badante»

È arrivata dalla Nigeria senza conoscere una parola di italiano. Ma si è integrata, Veronica Desalu, la mamma di Fausto, fresco vincitore della medaglia d'oro nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo. Da cinque anni a Parma lavora come badante e proprio il suo lavoro è stato il motivo - nobilissimo - che l'ha portata a rinunciare alla diretta tv. Era stata invitata nel programma «Il circolo degli anelli», in onda ogni sera su Rai 2, per raccontare la sua emozione nel vedere il trionfo di suo figlio. Ma ha rinunciato, per una motivazione che poi ha raccontato la conduttrice Alessandra De Stefano: «Ho parlato con la madre Veronica – racconta la giornalista – che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana. Ha cresciuto il figlio da sola venendo dalla Nigeria in Italia. E lui le diceva sempre: "Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno"».

«Sono impazzita dalla felicità», aveva invece detto la madre subito dopo la medaglia più preziosa alle Olimpiadi di Tokyo conquistata da suo figlio e dagli altri tre azzurri. «Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro - ha spiegato la signora, che vive a Parma -. Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti . Sono davvero molto contenta, non vedo l'ora che ritorni per festeggiarlo. L'ultima volta che l'ho sentito, come ogni mamma, l'ho incoraggiato dandogli la forza di vincere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 08:28

