Staffetta 4x100, la delusione della stampa inglese: «Not Italy again» Foto

«Not Italy again» («Non ancora l’Italia!».) L'Italia si conferma il peggior incubo per lo sport inglese. Dopo la staffetta 4x100 con l'oro tolto per un centesimo al quartetto britannico, la stampa inglese si è lasciata andare a titoli eloquenti. Il Daily Mail esterna la delusione per l'ennesima vittoria italiana: "Not Italy again".

Le Olimpiadi di Tokyo stanno sorridendo come non mai all’Italia nell’atletica leggera, ma hanno fatto faville anche negli europei di calcio e nella vela. E sempre contro gli inglesi. E se la Bbc elogia gli Azzurri con l'eleganza che la contraddistingue, il Guardian non riesce neanche a citare il Paese vincitore limitandosi a lodare la prestazione di Tortu.

«Onore all'Italia», commenta sulla Bbc la leggenda dell'atletica americana Michael Johnson, 4 volte oro olimpico, per celebrare l'inattesa vittoria degli uomini jet della staffetta azzurra nella 4x100 a Tokyo 2021. Gli inglesi si consolano con il ricco medagliere, ma l'Italia resta un incubo. Sentimento rappresentato dal titolo "Not Italy again".

