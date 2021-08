Staffetta 4x100, l'ironia social contro gli inglesi: ecco i meme più divertenti

Sembrava impossibile alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo2020, ma la staffetta 4x100 ha ottenuto la medaglia d'oro continuando la scia di successi nell'atletica azzurra. E dal momento che Filippo Tortu ha sconfitto l'atleta britannico per un soffio ecco che sui social si scatena l'ironia nuovamente contro gli avversari inglesi che in questa folle e magica estate hanno dovuto soccombere davanti agli italiani in più occasioni.

Inevitabile il pensiero agli Europei. Dalla principessa Kate che, mano sul ventre, soffre per la sconfitta alle Olimpiadi a Chiellini che tira per la maglia il diretto concorrente di Tortu, ecco tutti i fotomontaggi. C'è anche chi ripropone lo slogan usato per gli Europei in «salsa» olimpica. Da «It’s coming home» a «It’s staffetting home».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 19:37

