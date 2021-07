Sanne de Laat, chi è la fidanzata (arciera) di Lucilla Boari

Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 e una dedica speciale, anzi una commozione: Lucilla Boari presenta al mondo la sua fidanzata. «Lei è Sanne, la mia ragazza», dice in video con Casa Italia. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore alla mantovana?

Chi è Sanne de Laat, 26 anni

Ventisei anni, olandese, amante dei dinosauri, del Natale e del colore verde, come recita la sua descrizione su Instagram, Sanne de Laat è l'arciera compoundista che sta con la nostra unica medaglia di oggi, il bronzo olimpico storico del tiro a segno, Lucilla Boari. E quale migliore occasione per non fare coming out e far conoscere a tutti la persona che si ama?, ci chiediamo noi. Molto riservate sui social, tanto da non aver mai postato una foto insieme, le due fidanzate hanno in comune la passione per lo sport, lo stesso sport, e hanno trovato il momento perfetto per raccontare la loro storia. Federica Pellegrini docet.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 16:42

