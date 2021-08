Paralimpiadi, pioggia di medaglie per l'Italia del nuoto: Bocciardo conquista un altro oro nei 100 sl, Boggioni il bronzo

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 non potevano iniziare meglio per l'Italia. Dopo la prima giornata di gare con all'attivo cinque medaglie, la squadra del nuoto azzurro è tornata in vasca all'Aquatic Centre di Tokyo e il bottino è già di un oro e un bronzo.

Dopo i due ori, un argento e due bronzi conquistati ieri, il nuoto azzurro conquista ancora medaglie e il medagliere italiano sorride. Il protagonista assoluto è sicuramente Francesco Bocciardo che, dopo l'oro nei 200 stile libero nella categoria S5, si ripete anche nella distanza più corta e trionfa nei 100 sl.

Quella del 27enne genovese è la sesta medaglia italiana, di cui la terza d'oro e due di queste portano la sua firma. L'Italia scala il medagliere paralimpico e al secondo giorno di gare è quinta ad un oro dal terzo posto.

Stesso percorso per Monica Boggioni che, con ancora vive le emozioni per il bronzo di ieri nei 200 stile libero nella categoria S5, oggi ha replicato salendo sul terzo gradino del podio nei 100 sl nella categoria S4. Il medagliere, però, potrebbe ancora essere rimpolpato dal nuoto azzurro grazie Martina Rabbolini, nei 400 stile libero e a Carlotta Gilli nei 100 dorso, dopo lo splendido oro di ieri nei 100 farfalla.

Ma non finisce qui. Anche la staffetta 4x50 stile libero (Arjola Trimi, Arianna Talamona, Francesco Bocciardo e Antonio Fantin) potrebbero conquistare la medaglia dopo aver fatto registrare il miglior tempo in batteria. Ci sarà spazio anche Stefano Raimondi, che scenderà in vasca nella finale diretta dei 100 rana SB9 maschile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 10:57

