Tokyo 2020, Olimpiadi verso il rinvio. Il premier giapponese Abe chiama il presidente del CIO

Si va sempre più verso il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, a causa della pandemia di coronavirus. A mezzogiorno il premier giapponese Shinzo Abe terrà un colloquio telefonico con il presidente del Cio Thomas Bach dopo che il numero uno del Comitato olimpico si è concesso quattro settimane per decidere di un eventuale rinvio dei Giochi: alla telefonata parteciperanno anche il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, il capo del comitato organizzatore Yoshiro Mori e il ministro per le Olimpiadi Seiko Hashimoto.



COMITATO USA CHIEDE RINVIO Intanto il Comitato olimpico e paralimpico statunitense con un comunicato congiunto hanno chiesto al Cio il rinvio delle Olimpiadi: la richiesta arriva a poche ore dalla pubblicazione di un sondaggio nel quale il 68% degli atleti a stelle e strisce si sono dichiarati favorevoli a uno slittamento dei Giochi. «Siamo grati ai 1.780 atleti del Team Usa per aver condiviso la loro voce e il loro contributo -si legge nella nota- mentre affrontiamo le questioni relative al Covid-19 e ai Giochi di Tokyo e manteniamo la nostra promessa di mettere gli atleti al primo posto » .



« È più chiaro che mai che il percorso verso il rinvio è la migliore soluzione e incoraggiamo il Cio a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i Giochi possano essere condotti in condizioni sicure ed eque per tutti i concorrenti. Anche se le attuali significative preoccupazioni per la salute degli atleti potrebbero essere alleviate entro l'estate, la lunga interruzione degli allenamenti, la chiusura dei laboratori antidoping e le qualificazioni olimpiche ancora in alto mare sono problemi evidenti che non potrebbero essere superati in maniera soddisfacente in così pochi mesi». Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA