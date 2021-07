Olimpiadi Tokyo 2020, la cerimonia d'apertura: si accende la fiaccola dei Giochi La diretta Minuto di silenzio per vittime pandemia

LA DIRETTA

13.45 - Entrano Argentina e Aruba

13.44 - Entrano gli Emirati Arabi Uniti e l'Algeria

13.42 - Entrano l'Azerbaigian e l'Afghanistan

13.40 - Entrano Islanda e Irlanda

13.39 - Entra per prima la Grecia, simbolicamente, perchè da Atene tutto è cominciato

13.35 - Video di presentazione, paragone tra l'orchestra che accorda gli strumenti per prepararsi all'esecuzione e l'atleta che si riscalda per prepararsi alla performance

13.30 - Sono usciti i 5 cerchi olimpici

13.26 - Ballerini di tip-tap e percussionisti eseguono una coreografia

13.21 - Momento di riconoscimento per ricordare chi ha perso la vita in quest'ultimo anno e mezzo

13.18 - Viene issata la bandiera giapponese

13.14 - Ingresso della bandiera nazionale giapponese, con 8 bambini e 5 alfieri accompagnati da persone disabili e dai rappresentanti delle persone che si sono prese cura dei malati negli ospedali

13.08 - Proiezioni artistiche tridimensionali sul terreno del'Olimpico

Apart, but not alone.



With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe