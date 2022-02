Olimpiadi Pechino, lo slittinista azzurro Dominik Fischnaller positivo al Covid: ieri la medaglia di bronzo

Lo slittinista azzurro Dominik Fischnaller, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è risultato positivo al tampone per Covid-19. «L’atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing». Lo ha reso noto il Coni in una nota.

«Il Coni - si legge - sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Dominik una pronta guarigione». Lo slittinista azzurro ieri aveva conquistato la medaglia di bronzo nella prova del singolo.

«Una grande liberazione per tanti motivi. È stata una settimana davvero difficile quando hanno trovato positivo mio cugino Kevin, ho avuto paura come tutta la squadra. Mi è mancato averlo al mio fianco in gara, e a lui dedico la medaglia», le parole di Fischnaller dopo il bronzo a Pechino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 13:07

