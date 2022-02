Arriva un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022, la 17esima in questa edizione dei Giochi. A portarla a casa Francesca Lollobrigida, bronzo nella mass start donne del pattinaggio di velocità. L'azzurra è stata preceduta dall'olandese Irene Schouten, oro, e dalla canadese Ivanie Blondin, argento. Per l'Italia è la 17/a medaglia ai Giochi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 10:21

